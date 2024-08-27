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Politika

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de 151 siyasi parti faaliyet gösteriyor.

Abdullah Sarica  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu

Ankara

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre, Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu.

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