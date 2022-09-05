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Politika

Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan haklarına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.

Fuat Kabakcı   | 05.09.2022
Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya Türk Azınlığına baskıyı sonlandırma çağrısı

Ankara

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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