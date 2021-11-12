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Politika

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olan Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 12.11.2021
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olan Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı

İstanbul

Binali Yıldırım, Twitter'daki paylaşımında, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde tarihi kararlar alındığını belirterek, zirvede Türk Konseyi'nin isminin "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinin hayırlı olmasını diledi.

İki yıldır dönem başkanlığı yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dönem başkanlığını devralan ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iş birliğimizi daha da geliştirmek için var gücüyle çalışacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve üye ülke başkanlarının onayı ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanmam sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

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