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Politika

TİP Genel Başkanı Baş, terör örgütü PKK tarafından alıkonulanların serbest bırakılmasını istedi

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çatışma ortamının, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Meltem Öztürk   | 16.02.2021
TİP Genel Başkanı Baş, terör örgütü PKK tarafından alıkonulanların serbest bırakılmasını istedi

TBMM

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "PKK tarafından tüm alıkonulan insanlar derhal serbest bırakılmalıdır. " dedi.

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çatışma ortamının, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi.

"Gara'da düzenlenen sınır ötesi askeri operasyonun ardından yaşanan toplu kıyımı lanetliyorum." diyen Baş, şehit olan Türk vatandaşlarından bazılarının 6 yıla yakın zamandır alıkonulduğunu, bunun defalarca TBMM kürsüsünde gündem olduğunu belirtti.

Erkan Baş, iktidarın, söz konusu vatandaşları kurtarmak için tek bir adım atmadığını iddia etti.

Baş ayrıca, "Parti kapatmaktan bahsedenler, ateşle oynadıklarının farkında mı? HDP'ye oy veren 6 milyona yakın yurttaşımızın umutlarını kesmesini mi istiyorsunuz? " diye sordu.

Alıkoymanın, alıkonulanları katletmenin kabul edilemez olduğunu belirten Baş, "PKK tarafından tüm alıkonulan insanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Sadece çözüm konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.


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