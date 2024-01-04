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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP, DEM Parti ve TİP'ten 9 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aykut Yılmaz  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaların 4'ü CHP, 4'ü DEM Parti ve 1'i TİP milletvekiline ait. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç."


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