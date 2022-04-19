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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 19.04.2022
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Sancar'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız."

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun'un iki dosyası bulunuyor.

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