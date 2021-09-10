TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız büyüme ve dış ticaret rakamlarını değerlendirdi
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, "Güçlü büyüme performansımız sürdürülebilir ve kapsayıcı. Önümüze gelen fırsatları değerlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AA muhabirine, 2021 yılı ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7 büyüme oranını ve dış ticaret performansını değerlendirdi.
Türkiye'nin ikinci çeyrekte OECD ülkeleri arasında İngiltere'den sonra en yüksek büyüme oranına sahip olduğunu belirten Altunyaldız, büyüme performansının iç ve dış taleple birlikte yatırımları da içine alan, kapsayıcı ve sürdürülebilir parametrelerle gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Altunyaldız, makine ve teçhizat yatırımlarının ilk çeyrekte yüzde 30,6 oranında, ikinci çeyrekte yüzde 35,2 oranında arttığını anlatarak, "Aralıksız 7 çeyrektir artışına devam eden makine ve teçhizat yatırımları büyüme oranımıza 1,5 puanlık katkıda bulundu. Yatırımların ve özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artışının devam etmesi, sürdürülebilir bir büyüme patikası açısından son derece önemli." diye konuştu.
Yatırımların yanında üretimin de büyümeyi yukarı taşıdığına, yüzde 21,7 oranında büyümenin 7,5 puanını oluşturan sanayi sektörünün payının da son 23 yılın en yükseğine çıktığına işaret eden Altunyaldız, yüksek büyüme oranının gün geçtikçe daha büyük bir hızla dönen çarkların olumlu etkisinden ve üreticilerin yüksek üretim tutkusundan kaynaklandığını dile getirdi.
İhracatla beraber büyümeye devam eden Türkiye'nin, ilerleyen dönemde uluslararası pazarlarda çok daha rekabetçi bir konuma ulaşacağını belirten Altunyaldız, "Bayrağımızı uluslararası pazarlarda dalgalandıran ihracatçılarımızın arzusu ve çabalarıyla birlikte salgının dış ticaretimizdeki etkilerini kısa sürede bertaraf ettik. Ağustos ayındaki 19 milyar dolarlık ihracatımız şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek ikinci aylık ihracat olurken aynı zamanda da şimdiye kadar ağustos ayları itibarıyla gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracat." dedi.
"Büyüme artık sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı"
İkinci çeyrekteki büyümenin 6,9 puanlık kısmının net ihracat kaleminden geldiğini aktaran Altunyaldız, "Veriler bize gösteriyor ki artık güçlü ve yüksek oranlı büyüme oranımızı ekonominin bütün dinamiklerini kapsayan bir yapıda gerçekleştiriyoruz. Bir yandan iç talebin gücü, bir yandan yatırımların katkısı, bir yandan da ihracatımızın ortaya çıkardığı değer ile büyüme oranımız artık sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yapıya büründü." değerlendirmesini yaptı.
Kovid-19'un, küresel ticarette de ezberleri bozduğunu dile getiren Altunyaldız, şöyle konuştu:
"Küresel tedarik zincirlerinin etkinliğinin sorgulandığı, küresel ticareti oluşturan etmenlerin yapısında köklü değişiklikler gerektiğinin ortaya konduğu bu dönemde biz de dış ticaretimizin yeni bir yapıya bürünmesini önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hem yeşil dönüşümün hem de giderek daha büyük bir hızda gerçekleşen dijitalleşmenin etkisiyle küresel ticaretten daha fazla pay alabilmek, ülkemizin küresel pazarlardaki rekabetçi gücünü daha da artırmak ve ihracatımızın daha yüksek katma değer ile ülkemize daha büyük katkılarda bulunmasını sağlamak amacıyla Komisyonumuz olarak başta bakanlıklarımız olmak üzere tüm paydaşlarla beraber kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.
Şans hazır olan zihinlere güler. Biz de yeşil dönüşüm ve dijital dünya ile birlikte ülkemizin önüne gelen fırsatları avantaja dönüştürebilmek için hazırlıklarımızı ivedilikle tamamlayacağız. Pandemi sonrası oyun düzeninin yeniden kurgulandığı güçlü Türkiye hedeflerimize, ekonominin tüm unsurlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yürümeye devam edeceğiz. Salgın döneminin olumsuz etkilerini en hızlı atlatan ülkelerden biri olduk. Güçlü büyüme performansımız sürdürülebilir ve kapsayıcı. Önümüze gelen fırsatları değerlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
"Yapısal değişimlerle birlikte üreterek büyümeyi hedefliyoruz"
Altunyaldız, Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program hakkında, gelecek dönemde de güçlü ve sürdürülebilir büyüme patikası için etkili adımların hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade etti.
Orta Vadeli Program'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü de içine alan dönemde Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer almasını hedeflediklerini belirten Altunyaldız, şunları kaydetti:
"Salgına rağmen Çin ile birlikte büyümeyi başaran ülkemizin 2021 yılında da yüzde 9 gibi yüksek bir oranda büyüyeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da güçlü bir büyüme oranında, istikrarlı bir patikada yol almayı hedefliyoruz. 2022'de yüzde 5 oranında, 2023 ve 2024 yıllarında ise yüzde 5,5 oranında büyümeyi yakalamayı hedefliyoruz. İhracatımız büyümemizin önemli bir dinamiği olmayı ilerleyen dönemde de sürdürecek. Salgının olumsuz etkilerinden hızla toparlanan ihracatımızın 2021'de 211 milyar dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracat değerine yükselmesini bekliyoruz. 2024 yılı sonunda ise 250 milyar dolar eşiğini de aşarak ihracatımızı 255 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Güçlü büyümeyi sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi de tesis etmeyi istiyoruz. Bunun için yapısal değişimlerle birlikte üreterek, katma değer sağlayarak ve nitelikli ürün ihraç ederek büyüyen bir ülke konumuna erişmeyi hedefliyoruz."
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