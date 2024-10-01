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Politika

TBMM Karma Komisyonda 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi bulunuyor

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerin görüşüldüğü TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 766 dosya bulunuyor.

Ahmet Buğra Olaç  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
TBMM Karma Komisyonda 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi bulunuyor

TBMM

28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda Meclisin çalışmalarının yanı sıra, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 14 Mayıs 2023'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden seçilen milletvekillerine ait 692 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 27. Dönem'den 28. Dönem'e intikal etti.

28. Dönem'de; 23'ü 1. Yasama Yılı'nda, 54'ü 2. Yasama Yılı'nda olmak üzere toplam 77 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.

Tezkerelerden 1'i TBMM Başkanlığında işlemde bulunurken 2 yasama dokunulmazlığı tezkeresi ise milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Geçmiş dönemden devredenlerle birlikte halihazırda 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonunda bulunuyor.

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