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Politika

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in tezkeresini görüşmek için toplandı

Komisyon Başkanı Ramazan Can, sürecin normal seyrinde devam ettiğini, komisyonun Çarşamba günü toplanacağını söyledi.

Ertuğrul Subaşı   | 31.01.2022
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel'in tezkeresini görüşmek için toplandı

TBMM

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın başkanlığında toplanan ve başında foto muhabirlerinin çekim yapmasına müsaade edilen komisyon toplantısı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Ramazan Can, yaklaşık 1 saat süren komisyon toplantısının sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin normal şekilde ilerlediğini ve komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağını açıkladı.

Çarşamba günkü oturumda Güzel'in yerine bir başka milletvekilinin savunma yapabileceğini ifade eden Can, "Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem TBMM internet adresinden hem de bizzat danışmanına elden tebligatı yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız." dedi.

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