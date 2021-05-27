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Politika

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 6 kanun teklifi kabul edildi

İsmail Çimen,Adem Balta   | 27.05.2021
TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 6 kanun teklifi kabul edildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 6 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurul'da ilk olarak, dün görüşmeleri tamamlanan Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi; Türkiye ile Mozambik Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Etiyopya Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin oylaması yapılarak kabul edildi.

Daha sonra, Türkiye ile Guatemala Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi; Türkiye ile Honduras Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, ayrı ayrı görüşülerek, yapılan oylama sonucu yasalaştı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 1 Haziran Salı saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.





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