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Politika

TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladı

TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladı.

İsmail Çimen, Duygu Yener  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
TBMM Genel Kurulunda 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler başladı

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce, HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yerinden söz istedi. Beştaş, Genel Kurulun 26 Ekim Perşembe günkü birleşiminde, Başkanvekili Celal Adan'ın, Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve partisinin grubuna yönelik ağır bir ifade kullandığını ileri sürerek, konunun görüşülmesi için Bozdağ'dan birleşime ara vermesini istedi.

Bozdağ ise gündemlerinde 12. Kalkınma Planı'nın bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından bu talebi karşılayabileceğini ifade etti.

Bunun üzerine Beştaş, usul tartışması açılmasını istedi. Bozdağ, talep üzerine usul tartışması açtı.

Grubu adına söz alan Beştaş, Celal Adan'ın ifadesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise tutanaklarda Adan'ın sarf ettiği belirtilen ifadenin bulunmadığını, HEDEP Grubu'nun konunun incelenmesi talebinin değerlendirilmesi için bir süreye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, tutanakta yer almayan; öznesi, kime söylendiği belli olmayan bir ifade üzerinden Adan'ın ve gruplarının itham edilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, Celal Adan'ın Genel Kurulu her zaman adaletli şekilde yönettiğine de herkesin şahit olduğunu dile getirdi.

Usul tartışması hakkında konuşmaların tamamlanmasının ardından Bekir Bozdağ, tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade ederek, gündeme geçileceğini söyledi.

Bunun üzerine HEDEP Grubu, sıra kapaklarına vurarak Bozdağ'ın tutumunu protesto etti. Bozdağ'ın, görüşmelere devam edileceğini yinelemesi üzerine, HEDEP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bunun üzerine Bozdağ, birleşime ara verdi.

Bekir Bozdağ, aranın ardından, görüşmelere başlanacağını belirterek, 12. Kalkınma Planı üzerinde sunumunu yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet etti.

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