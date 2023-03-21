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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı

Aykut Yılmaz  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz'un, aziz milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim. Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın." ifadelerine yer verdi.

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