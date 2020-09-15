Euro
8.88
Dolar
7.49
BIST 100
1,111.24
Altın
1,953.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Adem Balta   | 15.09.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarmıştı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olan bu hadisenin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Nuri Paşa olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.

Mustafa Şentop paylaşımında ayrıca, "102 yıl önce bugün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'ı Ermeni çetelerin işgalinden kurtardı. Bugün de Türkiye aynı ruhla can Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındadır. Aziz komutanımız Nuri Paşa ve şehitler hıyabanında yatan kahramanlara rahmet olsun. Selam olsun Azerbaycan'a. (Tek millet iki devlet)" ifadesinin yer aldığı bir video da paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj

TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın sevinci de bizim, kederi de bizim

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın sevinci de bizim, kederi de bizim
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop: Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Şentop: Belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim