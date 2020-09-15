TBMM Başkanı Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü için mesaj
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarmıştı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olan bu hadisenin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Nuri Paşa olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.
Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918’de Bakü’yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarmıştı.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 15, 2020
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişânesi olan bu hadisenin 102. yıldönümü vesilesiyle başta Nuri Paşa olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. pic.twitter.com/9g7p17jLUG
Mustafa Şentop paylaşımında ayrıca, "102 yıl önce bugün Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'ı Ermeni çetelerin işgalinden kurtardı. Bugün de Türkiye aynı ruhla can Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındadır. Aziz komutanımız Nuri Paşa ve şehitler hıyabanında yatan kahramanlara rahmet olsun. Selam olsun Azerbaycan'a. (Tek millet iki devlet)" ifadesinin yer aldığı bir video da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.