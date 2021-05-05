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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan '20'li yaşlar challenge' paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Adem Balta   | 05.05.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan '20'li yaşlar challenge' paylaşımı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1988'de (20 yaşında) bir panelin açılışını yaparken..." notuyla fotoğrafına yer verdi.

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