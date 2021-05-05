TBMM Başkanı Şentop'tan '20'li yaşlar challenge' paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1988'de (20 yaşında) bir panelin açılışını yaparken..." notuyla fotoğrafına yer verdi.
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1988'de (20 yaşında) bir panelin açılışını yaparken...#20liyaslarchallange pic.twitter.com/Cm8ooNBqU7— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 5, 2021