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Politika

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

İsmail Çimen   | 20.07.2022
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Temmuz 1974… 48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.


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