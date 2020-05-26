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Politika

TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanlarının bayramlarını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanlarıyla görüşerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ertuğrul Subaşı   | 26.05.2020
TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanlarının bayramlarını kutladı

TBMM

Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Qaiser ve Senato Başkanı Sadiq Sanjrani, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud, Özbekistan Senatosu Başkanı Tenzile Narbayeva ve Meclis Yasama Kanadı Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Tunus Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi ve KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmelerde, muhataplarının ve kardeş ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı kutlarken ülkelerin parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması temennisini dile getirdi.

Görüşmelerde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

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