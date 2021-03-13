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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bağcılar'da sosyal ve kültürel içerikli bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 13.03.2021
TBMM Başkanı Şentop, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulundu

İstanbul

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 sıralarında Bağcılar'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından Çanakkale Şehitler Parkında karşılandı.

Ziyaret kapsamında, TBMM Başkanı Şentop'un ilk durağı, Çanakkale Zafer Müzesi oldu. Şentop ve beraberindekiler, içinde orijinal Çanakkale savaş materyalleri, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulaması, Gelibolu topoğrafyası, dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı gibi uygulamaların bulunduğu müzeyi gezdi.

18 Mart'ta yapılacak olan Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlamalarıyla ilgili olarak bilgi verilen Şentop'a, "57. Alay Çanakkale" kitabı ile müze tanıtım kataloğu hediye edildi.

Engelli bireylerle derse girdi

Mustafa Şentop, daha sonra Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Kapıda engelli milli sporcular tarafından karşılanan Şentop, engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi.

Şentop, Ahşap Oyuncak ve El Becerileri sınıfında derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Bu sırada, Engelliler Sarayı'nda aldığı 3 haftalık eğitimle kekemelikten kurtulan İdilnaz Nefes, İstiklal Marşı'nın iki kıtasını ezbere okudu. Nefes ile bir süre sohbet eden Şentop, azminden dolayı kendisini tebrik etti.

Engelliler, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ahşap yakma tablo hediye ederken, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri de şehir ve toplumsal gelişim odaklı gönüllü çalışmalarına verdiği destekten dolayı "Onursal Üyelik Beratı" takdim etti.

Taceddin Dergahı Müzesi'ni gezdi

TBMM Başkanı Şentop'un bir sonraki adresi ise İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ve fikirlerinin yaşatıldığı Taceddin Dergahı Müzesi oldu. Şentop, orijinali Ankara'da bulunan Taceddin Dergahı'nın birebir ölçülerinde yapılan müzeyi gezdi.

Müzenin yapımında emeği geçenleri kutlayan Şentop'a, "Sıratımüstakim" ve "Milli Şairimiz Mehmet Akif" kitapları hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti

Şentop, daha sonra 1,5 ay önce hizmete giren Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın konuğu oldu.

Çağırıcı, başkanlık makamında ağırladığı Şentop'a devam eden çalışmalar, ileriye dönük yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Bağcılar'a kaliteli bir belediyecilik hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirten Çağırıcı, Şentop'u misafir etmekten onur duyduğunu dile getirerek, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti. Şentop da yapılan hizmetler dolayısıyla Çağırıcı'yı takdir etti.

TBMM Başkanı Şentop, mimari yapısı ve teknolojik donanımıyla çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde inşa edilen yeni meclis salonuna da girdi. Şentop, salonu çok beğendiğini ifade etti.

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