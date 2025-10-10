Dolar
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni rektörlük binasının açılışını yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yeni rektörlük binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ali Kemal Akan, Ekber Türkoğlu  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni rektörlük binasının açılışını yaptı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Tokat

TBMM Başkanı Kurtulmuş, beraberindeki Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ve diğer ilgililerle TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ne geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Kurtulmuş, TOGÜ'nün yeni rektörlük binasının hayırlı olmasını diledi.

Yeni rektörlük binasının açılışı, duanın ardından Kurtulmuş ve diğer katılımcılarca kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, üniversitenin şeref defterine şunları yazdı:

"Tokat köklü tarihinin, ilim geleneğinin ve dirayetli insanının birikimiyle Anadolu'nun vicdanını temsil eden şehirlerimizdendir. Bilgiyle hikmeti, bilimle ahlakı, akılla adaleti birleştiren anlayışın mümtaz örneklerinden biri olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini akademik yıl açılışı sebebiyle ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Bir ülkenin en büyük gücü yetiştirdiği gençlerin ufkunda, öz güveninde ve değerlerinde gizlidir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı derin bir nesli yetiştirmek, bugün üniversitelerimizin en büyük sorumluluklarındandır. Bu şuuru taşıdığınıza ve memleketimize kalıcı katkılar sunduğunuza yürekten inanıyorum. Türkiye bugün tarihi bir eşiğin üzerindedir. Türkiye'nin yüzyılı bilgiyi üretmenin, özgürlüğü içselleştirmenin ve adaleti kurumsallaştırmanın yüzyılı olacaktır. Bu yürüyüşte ilim merkezlerimiz fikirlerin, değerlerin ve ortak vicdanın inşa edildiği dayanaklardır. Her üniversitemiz aziz milletimizin ortak aklının bir parçası, her akademisyenimiz medeniyetimizin yeniden dirilişine katkı sunan öncü birer şahsiyettir. Sizlerin de Anadolu'nun kalbinden doğan bu yüksek idealin taşıyıcısı olduğunuza inanıyorum. Bu düşüncelerle başta kıymetli akademik kadrosu, idari çalışanları ve en büyük teminatımız olan öğrencileri olmak üzere Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ailesine en içten başarı dileklerimi sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
