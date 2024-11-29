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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’nin oluşturulabilmesi milli bir meseledir

Ali Kemal Akan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’nin oluşturulabilmesi milli bir meseledir

TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye’nin oluşturulabilmesi milli bir meseledir. Elimizi taşın altına koyarak terörü Türkiye'nin gündeminden kaldırmamız gerekir." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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