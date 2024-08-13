Dolar
33.54
Euro
36.79
Altın
2,468.40
ETH/USDT
2,700.50
BTC/USDT
60,757.00
BIST 100
9,920.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul etti

Ali Kemal Akan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ambulans helikopter yenidoğan bebek için havalandı
Dışişleri Bakanlığı: Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı
Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Mecliste milletvekilleriyle sohbet etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet