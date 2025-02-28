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Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak Bursa Ulu Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacak ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

İsa Toprak  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hilal göründü. İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç." ifadelerini kullandı.

On bir ayın sultanı ramazanın, asırlardır süregelen bir sevinç ve neşeyle yeniden karşılandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu kutlu ay; kalplere arınma, inananlara hidayet, rahmet, mağfiret ayıdır. Ramazan boyunca infakla iyiliği yayacak, sofralarımızı da gönüllerimizi de kardeşliğe açacak, paylaşarak ümmet olmanın idrakine varacak ve inşallah Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şehr-i Ramazan'ın; ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi niyazıyla, oruçlarımız makbul, sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun."

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