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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili'yi kabul etti

Ahmet Buğra Olaç  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yi kabul etti.

Kabul, Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

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