TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Meclis’te bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Subianto’yu Meclis’e gelişinde karşılamasının ardından el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.
Daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Mermerli Salon'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kurtulmuş, görüşmede, Cumhurbaşkanı Subianto ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye’ye gerçekleştirilen bu ziyaretin mükemmel seviyede seyreden Türkiye-Endonezya ilişkilerine olumlu katkı sunacağını belirtti.
Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Subianto’nun, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek ilk Endonezya Cumhurbaşkanı olacağını ve bundan dolayı da memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti.
İki ülke arasındaki mesafe uzak olmasına rağmen, Türkiye ve Endonezya’nın gönülleri birbirine yakın iki halka sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, mesafenin uzaklığının Türkiye-Endonezya dostluğunu olumsuz etkilemediğini, her zaman iki ülke arasında çok yakın ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun müşterek vizyonuyla iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin gerçekleştiğini ve her alanda işbirliğini artırma kararlılığında olduklarını bildiren Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan mükemmel ilişkilerin parlamentolar arasında da çok güçlü şekilde devamı için ortak bir iradeye sahip olduklarını belirtti.
Kurtulmuş, TBMM ile Endonezya Temsilciler Meclisinin bütün uluslararası platformlarda işbirliği içerisinde hareket ettiğini, dostluk gruplarının da yakın temas halinde olduğunu dile getirdi.
Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile farklı platformlarda görüştüğünü ve bu vesileyle işbirliği imkanlarını artırma fırsatı bulduğunu kaydeden Kurtulmuş, Maharani’nin, 18 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı”na katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ve bu toplantı marjında Maharani ile tekrar görüşeceklerini aktardı.
Kurtulmuş, Endonezya ve Türkiye arasındaki bütün ikili konularda TBMM olarak desteklerinin tam olduğunu da bildirdi.
Tarihi bir dönemden geçildiğini ve dünyada yeni bir dönemin başladığını anımsatan Kurtulmuş, bu dönemde hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin ve hiçbir kıtanın tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Yeni dönemde, çok kutuplu ve çok merkezli bir dünyanın ortaya çıkacağını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ve Endonezya’nın, iki büyük Müslüman ülke olarak yeni dönemin en şanslı ülkelerinden olacağını belirtti.
Kurtulmuş, işbirliğini artırmak ve yeni dünyanın dengeleri içerisinde ülkeleri daha güçlü kılmak için yardımlaşmayı artırmanın önemine dikkati çekti.
“Türkiye her zaman Endonezya’ya kucak açtı”
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise TBMM’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM Genel Kuruluna hitap etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti. Subianto, Endonezya dışındaki bir meclise hitabının da ilk olacağını söyledi.
Endonezya halkının kalbinde Türkiye’nin özel bir yerinin bulunduğunu, Türkiye’nin sadece bir dost değil aynı zamanda gönülden kardeş bir ülke olduğunu vurgulayan Subianto, Türkiye’nin her zaman Endonezya’ya kucak açtığını belirtti. Bilimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, kültürden savunmaya kadar birçok alanda Türkiye ile işbirliğinin bulunduğunu, bunun güçlendirilerek devam ettirilmesi temennisinde olduklarını ifade etti.
Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devam ettirdiği politikanın Müslüman dünya ve Endonezya için her zaman ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Subianto, Filistin’de devam eden çatışmalar karşısında, Filistin halkının haklarını savunabilmek adına Türkiye’nin daimi ve kararlı duruşunun da önemli olduğunun altını çizdi.
Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin yakın ve güçlü tutulmasının hem bölge hem de uluslararası alanda barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirten Subianto, iki ülke arasında çok daha yakın ve güçlü ilişki görmek istediğini ifade etti.
Subianto, yakın ve güçlü iktisadi ilişkilerin geliştirilesi ve ilerletilmesi alanında TBMM Başkanı Kurtulmuş’un da desteklerini istedi.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile Endonezya kabinesindeki bakanlar ve üst düzey bürokratlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.