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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

Gazi Nogay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

TBMM

Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşen kabul, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kabulde, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal da yer aldı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Düşüncülerimizi Sayın Başkan'a aktardık. Soru önergelerinden tutun Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak kendisine ifade ettiğimiz düşüncelerimizi aktardık. Sayın Başkan da büyük bir dikkatle izledi. Ayrıca kendisine anayasa değişikliği dolayısıyla altı liderin imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belirli bir uzlaşma zemini içerisinde Türkiye'nin sorunlarını çözer."

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