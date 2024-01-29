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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de Kral Al Khalifa ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi.

Aykut Yılmaz  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de Kral Al Khalifa ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, Al Khalifa ile Kraliyet Sarayı'nda yaptığı görüşmede, dost ve kardeş ülke Bahreyn'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahreyn Temsilciler Meclisi ve Şura Meclisi başkanları ve üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha ileri seviyelere çıkacağına inandığını belirtti.

Bahreyn Kralı Al Khalifa ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinin parlamentoların gayretiyle her alanda daha ileri düzeye çıkacağına inandığını kaydetti.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ın da katıldığı görüşmede, Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl yer aldı.

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