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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Rousopoulos ve Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ve Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldi.

Oğuzhan Sarı, Aykut Yılmaz  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Rousopoulos ve Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Rousopoulos ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cenevre'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile bir araya geldik. Parlamentolar arası işbirliği ve küresel sorunlara karşı ortak duruşun önemini vurguladığımız görüşmede, Gazze'de süren insani krizin bir an evvel sonlandırılması ve kalıcı barışın tesisi için uluslararası toplumun adil, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye olarak yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarının bölgesel barış açısından taşıdığı önemi vurguladık."

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Kurtulmuş, Grosu ile görüşmesine ilişkin paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu ile bir araya geldik. Değerli mevkidaşım Grosu ile parlamentolarımız arasındaki işbirliğini karşılıklı ziyaretler ve özellikle dostluk grupları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldık. Moldova'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi ve Gagavuzların, Türkiye ile Moldova arasında doğal bir dostluk köprüsü olduğunu ifade ettik. Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözümle sona erdirilmesi arzusunu dile getirdiğimiz görüşmemizde, bölgenin kalkınmasında müşterek çalışmalar gerçekleştirmenin önemini vurguladık."

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