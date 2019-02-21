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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerine 22 Şubat Cuma gününden itibaren başlanacağını, çiftçilere toplam 2,9 milyar lira ödeneceğini açıkladı.

Deniz Çiçek Palabıyık-Cüneyt Kemal Özkök  | 21.02.2019
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine başlanacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen yıla ait mazot ve gübre destek ödemelerine tüm ülke çapında çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre 22 Şubat Cuma gününden itibaren başlanacağını kaydeden Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize, yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 1 Mart'ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 lira, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 lira ödeneceğini belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Buzağı destek ödemeleri de başlayacak

Pakdemirli, 2018 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklamasında ise desteklemelerin, yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre 22 Şubat Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını vurguladı.

Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize 1 Mart'ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini bildiren Pakdemirli, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

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