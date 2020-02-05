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Politika

Siyasilerden Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ali Kemal Akan,Ahmet Sertan Usul,Tevfik Durul   | 05.02.2020
Siyasilerden Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, peş peşe meydana gelen felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Oktay, çığ altında kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Van Bahçesaray’da çığ afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit olan arama kurtarma ekibindeki kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız çığ altında kalanların en kısa sürede sağ salim kurtarılması."

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