Dolar
42.57
Euro
49.60
Altın
4,194.43
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,189.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM’de Genel Kurul'a hitap ediyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gazinantep FK, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Politika, Savunma sanayisi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı'nı değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tolga Yanık  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı'nı değerlendirdi

Istanbul

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı kapsamında, resmi karşılama töreni, heyetler arası toplantı, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak ettiklerini anlattı.

"Bu yoğun ve verimli program, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ulaştığı stratejik seviyeyi güçlü biçimde teyit etmiştir." ifadesini kullanan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Macaristan Milli Ekonomi Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır. Bu imza, savunma alanındaki yapısal işbirliğinin kurumsallaşmasını sağlayan ve ortak projelerin önünü açan önemli bir adımdır. Bu çatı altında yürütülen çalışmalar, savunma sanayisi, teknoloji ve dijital dönüşüm, enerji ve altyapı, ticaret ve yatırım gibi kritik alanlarda, iki ülke adına sürdürülebilir ve çok katmanlı bir işbirliği modelinin somut karşılığıdır. Türkiye ve Macaristan, köklü dostluk bağları, tamamlayıcı ekonomik yapıları ve ortak güvenlik yaklaşımıyla bölgesel barışa ve küresel istikrara katkı sunan iki stratejik ortaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görgün, temaslarında, ortak projeler, yeni kabiliyet geliştirme alanları ve sanayi entegrasyonuna yönelik kararlılığı bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü vizyonu, savunma sanayisi alanındaki tüm çalışmalarımıza istikamet kazandırmaya devam etmektedir. Bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Macaristan tarafına da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in iki ilçesine 24 saat su verilemeyecek
Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
"Futbolda bahis" soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Emine Erdoğan'dan "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı'nı değerlendirdi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Türkiye-Macaristan YDSK 7. Toplantısı'nı değerlendirdi

Savunma ve havacılık sanayisinden 11 ayda 7,4 milyar dolarla ihracat rekoru

SSB Başkanı Görgün: Teslim edilen cihazlar savunma sanayinin milletimizin her ihtiyacına seferber edildiğinin göstergesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet