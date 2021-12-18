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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadesini kullandı.

Zeynep Canlı   | 18.12.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Ankara

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

Paylaşımında, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer veren Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."

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