Ömer Çelik: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı Cumhurbaşkanımız veto etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından doğru bulmadığını ve veto edildiğini söyledi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa ile ilgili, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir." diyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir." şeklinde konuştu.
Çelik, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya vetonun imza atılan ilk veto olduğunu ve bunun da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana geldiğini belirtti.
Külliye'ye giden CHP'li tartışması
Çelik, Külliye'ye giden CHP'li tartışması ile ilgili de "Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır." ifadelerini kullandı.
Fransa'nın açıklamaları
"(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke Fransa en son lider Macron'dur." diyen Çelik, "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?" şeklinde konuştu.
Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt olmadığını söyledi.
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