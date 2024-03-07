Milli Savunma Bakanı Güler'den Türk Harb-İş Sendikasına ziyaret
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Harb-İş Sendikasını ziyaret etti.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, ziyaretinde Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Alaattin Soydan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Türk-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/zc0iPYC2Ly— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2024
Bakan Güler'in ziyaretinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.