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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler'den Türk Harb-İş Sendikasına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Harb-İş Sendikasını ziyaret etti.

Esra Ağaçyetiştiren  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Milli Savunma Bakanı Güler'den Türk Harb-İş Sendikasına ziyaret

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, ziyaretinde Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler'in ziyaretinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da yer aldı.

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