Dolar
32.94
Euro
35.31
Altın
2,319.60
ETH/USDT
3,409.50
BTC/USDT
61,836.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Savunma sanayisi

Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanyalı mevkidaşı, TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile TCG AMASRA mayın avlama gemisinde incelemelerde bulundu.

Ömer Olcay  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanyalı mevkidaşı, TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.

İki bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın avlama gemisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı
Anadolu Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Balıkesir'de kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yargıda Birlik Derneği Başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kırmaz seçildi

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanyalı mevkidaşı, TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanyalı mevkidaşı, TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi

Almanya’da akademisyenlerin peşine düşen Eğitim ve Araştırma Bakanlığının "Filistin’e destek" çelişkisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet