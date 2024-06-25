Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanyalı mevkidaşı, TCG AMASRA mayın avlama gemisini inceledi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile TCG AMASRA mayın avlama gemisinde incelemelerde bulundu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, mevkidaşı Tilvar ile İstanbul Tersanesi Komutanlığını ziyaret etti.
İki bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın avlama gemisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Dizayn Proje Ofisini de gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2024
Her iki Bakan, beraberlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile TCG AMASRA mayın… pic.twitter.com/X0O6yb2sh0