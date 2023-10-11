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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan müsabakası öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Sarp Özer  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Shapps ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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