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Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.

Özcan Yıldırım   | 16.06.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Luik, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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