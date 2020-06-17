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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Türk heyeti Libya'da görüşme gerçekleştirildi.
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Dünya

NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Rusya, Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Şerife Çetin   | 17.06.2020
NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Rusya, Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun Kovid-19'la mücadeleye katkı sağladığını ve olası bir ikinci dalgaya hazırlık yapmaya başladığını söyledi.

Kovid-19 öncesi ortaya çıkan güvenlik sınamalarının da yok olmadığına dikkati çeken Stoltenberg, "1 milyar vatandaşımıza güvenlik sağlamaya devam etmeliyiz. Savunma ve caydırıcılık gücümüzü muhafaza etmeliyiz." diye konuştu.

Stoltenberg, bugünkü oturumlarda bakanların Rusya'nın nükleer füze kabiliyetlerinin teşkil ettiği tehditleri ve ittifakın misyon ve operasyonlarını ele alacağını aktardı.

İki gün sürecek toplantıda Afganistan, Irak'taki eğitim misyonları, Libya'daki gelişmeler ve ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. 

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