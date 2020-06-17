Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Türk heyeti Libya'da görüşme gerçekleştirildi.
logo
Dünya

İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki stadı yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki futbol stadının altyapısını ve duvarlarını yıktı.

Esat Fırat   | 17.06.2020
İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki stadı yıktı

Kudüs

Kudüs Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ü Batı Şeria’dan ayıran Ayrım (Utanç) Duvarı’nın diğer yakasında kalan Ebu Diys Beldesi’ndeki Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki Uluslararası Futbol Stadı’nın İsrail güçlerince yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin futbol sahasını özellikle altüst ettiğine vurgu yapılarak, İsrail’in bölgedeki tek futbol stadının inşa çalışmalarını durdurduğuna dikkat çekildi.

İsrail makamlarının stadı yıkım sebebine ilişkin herhangi bir gerekçe göstermediği belirtilen açıklamada, İsrail’in söz konusu “saldırısı” şiddetle kınanırken, zararın yaklaşık 300 bin dolar olduğu kaydedildi.

Kudüs Üniversitesi, Kudüs’teki tek Filistin üniversitesi olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 119 bini geçti
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sifon çekmek Kovid-19'un havada yayılmasına neden oluyor

Benzer haberler

İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki stadı yıktı

İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi’ne ait yapım aşamasındaki stadı yıktı

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail uçaklarını düşüren Bangladeşli savaş pilotu: Saif-ul-Azam

İskân, Nekbe, Nekse ve İlhak: Filistin’in makûs talihi

İskân, Nekbe, Nekse ve İlhak: Filistin’in makûs talihi
İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi
BM insan hakları uzmanlarından İsrail'in ''ilhak'' planına sert tepki

BM insan hakları uzmanlarından İsrail'in ''ilhak'' planına sert tepki