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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Türk heyeti Libya'da görüşme gerçekleştirildi.
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Dünya, Libya

Türk heyeti Libya'da Serrac ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.

Ömer Tuğrul Çam,Mücahit Aydemir,Enes Canlı   | 17.06.2020
Türk heyeti Libya'da Serrac ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Libya’da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara/Trablus

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Libya’da Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Libya'yı ziyaret eden Türk heyeti, Trablus'ta havalimanında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. Siyala ile görüşen heyet, daha sonra Libya Başbakanı Serrac ile görüşmeye geçti

Heyetler arasında yapılan görüşmeyle ilgili Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Türk heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Libya'daki son gelişmeler ve Libya krizinin çözülmesi için uluslararası çabalar ile iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dayanarak pek çok farklı alandaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımlarının görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, iki ülke arasında Kasım 2019'da "güvenlik ve askeri iş birliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" konularında mutabakat muhtıralarının imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu muhtıralar ışığında Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunun da ele alındığı vurgulandı.

Çavuşoğlu, Albayrak ve Kalın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de bir araya geldi.

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