Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Honduras Devlet Başkanı Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ankara
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Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.
Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.
Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.