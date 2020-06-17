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Dünya, Koronavirüs

Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Honduras Devlet Başkanı Hernandez, kendisi ve eşinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nuri Aydın   | 17.06.2020
Honduras Devlet Başkanı Hernandez ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Juan David Moreno Gallego/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.

Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.

Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.

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