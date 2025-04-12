Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.