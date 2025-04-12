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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la bir araya geldi.

Abdullah Sarica  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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