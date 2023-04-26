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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Little ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little görüşmesinde, ikili savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği konuları ele alındı.

Sarp Özer  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Milli Savunma Bakanı Akar ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Little ile görüştü

Ankara

Akar, Little ile Kayseri'de bir araya geldi.

İkili savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar, iki ülke arasında Çanakkale Savaşları sonrası başlayan dostluğun güçlenerek devam etmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Yeni Zelanda tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışma dolayısıyla teşekkür eden Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde artarak sürmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Yeni Zelanda Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kevin Short da hazır bulundu.

Öte yandan Bakan Akar, Kayseri'deki ziyaret sırasında Milli Savunma Bakanlığına verilen 06 MSB 02 plakalı yerli ve milli otomobil Togg'u, Yeni Zelandalı mevkidaşına tahsis etti.

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