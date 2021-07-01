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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar Tacikistan'da Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Sarp Özer   | 01.07.2021
Milli Savunma Bakanı Akar Tacikistan'da Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü. Görüşmede, Akar tarafından savunma, güvenlik ile askeri eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik kararlılığın ifade edildiği, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği öğrenildi.

Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo'nun resmi davetlisi olarak geldiği başkent Duşanbe'deki temaslarını sürdürüyor.

Millet Sarayı'na giden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Rahman tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Akar tarafından, "kardeş ve akraba vatan" Tacikistan ile Türkiye arasındaki başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere ortak tarihi, kültürel ve dini bağlara vurgu yapıldığı belirtildi. Ayrıca, savunma, güvenlik ile askeri eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik kararlılığın ifade edildiği, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği öğrenildi.

Öte yandan Akar, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, ülkede yatırım yapan iş insanları ile bir araya geldi.

Akar, "Somoni Anıtı"nı ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı.

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