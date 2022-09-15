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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasını yalanladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddiasına ilişkin, "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Sarp Özer, Özcan Yıldırım   | 15.09.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasını yalanladı

Ankara

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

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