Euro
10.16
Dolar
8.62
BIST 100
1,346.84
Altın
1,807.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı." denildi.

Sarp Özer   | 13.07.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Yapıcı ve olumlu geçtiği bildirilen görüşmeye ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Akar tarafından, NATO'nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye'nin salgına rağmen NATO'ya kesintisiz katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği belirtildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşılama kampanyasına özel klip
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti
Irak, Umman ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan konusunda belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan provokatif, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir

Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma sanayisindeki kazanımların Devrim akıbeti gibi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma sanayisindeki kazanımların Devrim akıbeti gibi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar yarın ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüşecek

Milli Savunma Bakanı Akar yarın ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüşecek