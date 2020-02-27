Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile İdlib, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında telefonda görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.