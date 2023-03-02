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Politika

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı 6 Mart'ta açıklanacak

Altılı masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

Barış Gündoğan, Esin Işık   | 02.03.2023
Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı 6 Mart'ta açıklanacak

Ankara

Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.

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