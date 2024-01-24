Dolar
30.24
Euro
32.95
Altın
2,012.28
ETH/USDT
2,235.70
BTC/USDT
39,980.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Politika

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 büyükşehir ilçe ve 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.

MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Gazze'den tahliye edilen Filistinli çocuklar Boğaz turu yaptı
Ankara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bütün insanlığın gözü önünde büyük bir soykırımın Gazze'de uygulandığını görüyoruz

Benzer haberler

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet