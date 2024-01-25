Dolar
30.29
Euro
32.98
Altın
2,017.80
ETH/USDT
2,234.20
BTC/USDT
40,215.00
BIST 100
8,136.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 3 ilçe ve 52 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

Merve Yıldızalp  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda İzmir Tire'de Arif Demirkan, Çanakkale Eceabat'ta Hakan Elik, Nevşehir Hacıbektaş'ta ise Hulisi Kurt'u aday gösteren MHP, Çorum, Gümüşhane, Nevşehir, Tokat ve Osmaniye'deki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yeşil dönüşüm projeleri
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü zeytinlikleri teknolojik sistemlerle koruyor
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet