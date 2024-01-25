İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür." ifadelerini kullandı.
İstanbul
İBB Başkan Adayı Kurum, "Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizimizin de kaderini değiştireceğiz. 39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artıracağız. Kişi başına aktif yeşil alanı 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracağız." dedi.
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