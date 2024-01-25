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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde projelerini ve hedeflerini açıklayacağı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür." ifadelerini kullandı.

Elif Küçük  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

İBB Başkan Adayı Kurum, "Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizimizin de kaderini değiştireceğiz. 39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artıracağız. Kişi başına aktif yeşil alanı 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracağız." dedi.

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