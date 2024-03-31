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Yaşam

Oy kullanmaya atla gittiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla ve Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Bekir Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy kullanacağı okula atla gitti.

Ali Kemal Zerenli, Yusuf Honazlı  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Oy kullanmaya atla gittiler

Hatay/Denizli

İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (39), "Yörük Kızı" adlı atının üzerinde gittiği Denizciler Gübretaş Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Cıla, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde at binmeye başladığını anlattı.

Deprem sürecinde de atını kullandığını belirten Cıla, "Atla gezmek bana göre bir ayrıcalık, büyük bir zevk. Normal zamanlarda da atıma biniyorum. Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atları çok seviyorum. Bugün de Cüneyt Arkın gibi giyindim. Oy kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." diye konuştu.

Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.

"Safari sahasından atımla ayrıldım"

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Bekir Garip (31) de "Poyraz" adı verdiği atının üzerinde gittiği Kızılyer Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Özden İlkokulunda oyunu 1056 nolu sandıkta kullandı.

Garip, AA muhabirine, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla ata bindiklerini belirterek, "Vatani görevimi hemen yapmak istedim. Safari sahasından atımla ayrıldım. Okula geldim ve oyumu kullandım. Tura kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

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